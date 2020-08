Svanita nei giorni scorsi l'opzione San Gregorio Magno, la Salernitana è a lavoro per trovare la sede ideale dove poter svolgere il prossimo ritiro precampionato. A prescindere da chi sarà il nuovo allenatore. Prima della conclusione del mese di agosto la squadra granata tornerà a lavorare per iniziare così a preparare la stagione 2020-21, la quinta consecutiva in Serie B. Un lavoro che a quanto pare dovrebbe cominciare in terra Umbra, proprio come accaduto tre anni fa quando in panchina c'era Alberto Bollini. In attesa dell'ufficialità che dovrebbe arrivare dopo l'annuncio del tecnico, la Salernitana sembra comunque aver trovato tutti gli accordi del caso. All'Hotel Roccaporena di Roccaporena Djuric e compagni alloggeranno durante tutto il ritiro, mentre al Country House di Cascia si svolgeranno le sedute di allenamento.

