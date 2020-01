Si continua a lavorare, con l’intento di assecondare le richieste di Gian Piero Ventura. L’ultima settimana di calciomercato è ufficialmente cominicata da qualche ora e il tempo inizia quindi a diminuire. Sempre di più. Lo sa bene il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, obbligato a lavorare su più fronti nei prossimi giorni. Sia in chiave entrata, che in chiave uscita. In quest’ultimo caso va registrato l’interessamento del Frosinone per Marco Firenze, il centrocampista è ormai fuori dal progetto granata e attende con ansia un’occasione per potersi rilanciare. La Salernitana, però, si priverà del calciatore solo a fronte di un’operazione utile dal punto di vista economico. Discorso leggermente diverso, invece, per Jean-Claude Billong che potrebbe essere girato in prestito al Trapani che sta spingendo con insistenza per completare in tempi brevissimi il trasferimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA