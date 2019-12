Mentre Andrè Anderson si avvicina sempre di più, Marco Firenze si allontana sempre di più. Ma da tempo ormai. Già da qualche settimana, infatti, il centrocampista è stato inserito nella lista dei partenti, del resto le scelte tecniche di Ventura lo stanno confermando di settimana in settimana. E così nonostante l’importante investimento fatto nel corso dell’ultima estate, Firenze sembra a quanto pare pronto a salutare la Salernitana. Ora, però, bisognerà capire per quanto tempo. Il prestito, infatti, è la soluzione maggiormente preferita dai club interessati, mentre i granata non disprezzerebbero neppure la cessione a titolo definitivo. Il calciatore intanto ha declinato la proposta del Catanzaro di Grassadonia, il centrocampista infatti vuole restare in Serie B (un ritorno al Venezia?) e non scendere quindi di categoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA