Nessuna sorpresa dell’ultimo minuto, la Salernitana ha infatti chiuso il suo calciomercato invernale senza effettuare nessun investimento sull’attaccante. Questa, dunque, la decisione del club granata che nell’ultima giornata milanese ha però definito diverse operazioni in uscita. La più importante riguarda il centrocampista Marco Firenze che, come da programmi, ha salutato tutti dopo appena sei mesi per trasferirsi al Venezia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Prestito secco, invece, per quanto riguarda il difensore Pierluigi Pinto che dopo aver visto sfumare il trasferimento all’Avellino si è accasato al Bari. In Lega Pro è sceso anche Sedrick Kalombo ceduto sempre in prestito al Rieti che ha prelevato anche Biagio Morrone che in precedenza ha salutato la Salernitana per firmare un triennale con la Lazio. Da annotare anche la cessione, a sorpresa, di Cicerelli alla Lazio, l’esterno comunque rimarrà in granata fino al termine della stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA