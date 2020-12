Sperava di esserci e di cavarsela con una diffida, ma niente da fare. Fabrizio Castori non potrà guidare la sua Salernitana venerdì sera allo Stirpe di Frosinone, questa la decisione del Giudice Sportivo di Serie B che quest'oggi ha annunciato la squalifica per un turno del tecnico dei granata dopo il doppio giallo rimediato martedì nel turno infrasettimanale contro il Lecce. Pe Castori sarà la seconda gara da vivere lontano dalla sua squadra, già all'esordio infatti dovette lasciare il posto in panchina al suo vice allenatore Riccardo Bocchini a causa dell'ultimo dei due turni di squalifica inflitti in chiusura del campionato scorso quando guidava il Trapani. Intanto è entrato in diffida il polacco Dziczek, mentre come previsto dal regolamento è stata inflitta una multa di 1500 euro a Gennaro Tutino in seguito all'ammonizione ricevuta per simulazione nell'ultimo turno.

