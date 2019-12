Nulla da fare, Gian Piero Ventura non recupera nessuno degli acciacchiati per l’ultima gara del 2019. Domenica pomeriggio all’Alberto Picco di la Spezia la Salernitana dovrà infatti fare a meno ancora una volta dei difensori Migliorini e Pinto e dell’attaccante Giannetti che continua ormai ad inanellare assenze da un paio di mesi a questa parte. Ma al di là dei disponibili (convocato il baby Novella) e degli indisponibili, il tecnico dei granata non sembra intenzionato a stravolgere l’undici che tanto bene ha fatto appena due giorni fa contro il Pordenone. Gondo è in vantaggio su Jallow che potrebbe accompodarsi così nuovamente in panchina, mentre a centrocampo scalpitano capitan Di Tacchio e Maistro ma anche in mediana potrebbero non esserci cambi. Ultimo aggiornamento: 15:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA