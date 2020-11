Ora non ci sono più dubbi, la Salernitana ha vinto a tavolino contro la Reggiana. Questo pomeriggio, infatti, il Giudice Sportivo di Serie B si è pronunciato sulla vicenda legata alla gara mai giocata allo stadio Arechi. Dopo il "sub iudice" di due settimane, è stata assegnata la vittoria per 3-0 ai granata e nessuna penalizzazione agli emiliani che temeva invece la doppia sanzione tenendo anche conto di quello che è accaduto a Juventus e Napoli in Serie A. Con questa decisione la squadra di Fabrizio Castori balza al secondo posto in classifica a quota 14 punti, appena due in meno rispetto alla capolista Empoli. Ovviamente per la Reggiana ora c'è la possibilità di potersi rivolgere alla Corte d’Appello Federale per provare a ribaltare l'esito, in seguito poi eventualmente potrà anche provare con il Collegio di Garanzia del Coni.

