La luce alla fine del tunnel sembrava finalmente vedersi, ed invece nelle ultime ore ecco l'ennesima brutta notizia per Cristiano Lombardi: lesione muscolare nella regione posteriore della coscia sinistra. Impietosa la risonanza magnetica a cui si è sottoposto quest'oggi l'esterno della Salernitana dopo il dolore accusato ieri nel corso dell'allenamento. Per il momento il club granata non si è ancora espressa sui tempi di recupero, maggiori notizie in tal senso si avranno probabilmente verso la fine della settimana prossima, ma la paura è che la stagione o gran parte di essa sia davvero finita con netto anticipo per Lombardi che puntava al rientro per la fine di gennaio dopo diversi mesi trascorsi in infermeria sempre per un infortunio muscolare. Ed allora imperativo velocizzare la trattativa con Kiyine, e non solo, per il direttore sportivo Fabiani.

