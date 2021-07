Salernitana, primo ko estivo: il Gubbio dell'ex Torrente vince 1-0

Di certo non può essere una sconfitta estiva a far preoccupare, ma i dubbi indubbiamente restano ad un mese dal debutto in Serie A. Al termine della terza amichevole estiva in quel di Cascia la Salernitana deve fare i conti con il primo ko del pre campionato, al Centro Sportivo Elite il Gubbio dell'ex Vincenzo Torrente si impone per 1-0 grazie alla rete di Arena messa a segno al 20’ del primo tempo.

Per l'occasione Castori varia leggermente il modulo optando per il 3-5-1-1 con Cavion alle spalle di Djuric, in difesa e a centrocampo invece spazio per i debutti di Strandberg e Obi. Ma non basta. Complice i soli dieci giorni di lavoro i meccanismi tattici non funzionano alla perfezione, e poi l'attacco fa fatica a rendersi vivo viste le pochissime armi a disposizioni. In tribuna oltre a qualche tifoso delle due tifoserie presente anche il neo arrivato Coulibaly.