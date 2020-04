LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è un gol salvato, ma può valere molto di più. Nelle ultime ore il difensore della Salernitana Thomas Heurtaux ha annunciato sul suo profilo di Instagram un'iniziativa benefica (consegna di beni alimentari) a favore di alcune famiglie salernitane in occasione dell'arrivo della santa Pasqua.: «Il momento che stiamo attraversando sta causando difficoltà a tante famiglie anche di Salerno, la città che ci ha accolto quest’anno. Nel nostro piccolo, ci impegniamo a dare un contributo in prossimità della Santa Pasqua. Ci sarà la possibilità per alcune famiglie di ricevere una spesa con prodotti alimentari e di prima necessità direttamente a casa propria grazie al servizio del supermercato SISA Centro di via Mario Iannello. Intendiamo privilegiare anziani e famiglie con bambini. Ci affidiamo al vostro buonsenso. (Dal 6/04 al 10/04) Contattateci in Direct».