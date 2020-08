Giovedì Fabrizio Castori sarà a Salerno per iniziare la sua nuova avventura alla guida della Salernitana: appuntamento alle 11 all'Arechi per la conferenza stampa di presentazione del neo allenatore. Il tecnico marchigiano avrà modo fino a domenica di conoscere il gruppo dei calciatori di proprietà del club granata a cui si aggiungeranno alcuni elementi che la Lazio provvederà a girare di nuovo in prestito. Uno dei pochi volti nuovi dei primi giorni di test in sede dovrebbe essere Carlo Martorelli, centrocampista ('99), reduce da una stagione tormentata al Ravenna sia per la retrocessione dei giallorossi in D sia per i problemi fisici che ne hanno limitato l'utilizzo (solo 15 presenze per lui). Dopo la firma in calce a un contratto triennale, il giovane centrocampista fiorentino, figlio del noto agente Fifa, Giocondo, andrà in prestito altrove. Per il centrocampo è da tempo segnalato sulla via del ritorno in granata Moses Odjer, reduce dall'esperienza al Trapani e al momento svincolato. Il ghanese sarebbe tesserabile come calciatore bandiera e non occuperebbe posto nella lista dei diciotto.



In mediana, il primo nodo da sciogliere resta il futuro di Jean Daniel Akpa Akpro, pronto a restare in granata ma a patto di ricevere un riconoscimento di natura economica dopo l'ottimo campionato disputato e anche in ragione della considerazione di cui gode sul mercato. Il centrocampista ivoriano piace tantissimo, e la cosa non stupisce, a Castori, ma chiede un adeguamento dell'ingaggio contestualmente al prolungamento del contratto in essere che scadrà nel 2021. Da mesi l'ex Tolosa è osservato speciale della Lazio che ha anche valutato la possibilità di portarlo a Formello. L'ipotesi di una plusvalenza fatta in casa, come fu per Sprocati e Casasola, non è da scartare, e a quel punto Akpa- Akpro tornerebbe in prestito alla corte di Castori. E, magari, potrebbe compiere lo stesso percorso Tiago Casasola, reduce da un buon girone di ritorno con la maglia del Cosenza, ed in procinto di tornare in granata per giocare da terzino destro o da quinto di centrocampo. Il contingente laziale dovrebbe essere infoltito dalla conferma di Cicerelli e da quella di Gondo. Valutazioni in corso su Karo e Dziczek, mentre Maistro, Kiyine e Lombardi (quest'ultimo in convalescenza) dovrebbero partire in ritiro con la Lazio che deve anche decidere se trattenere André Anderson o dar corso ad un prestito bis del brasiliano alla Salernitana.



Castori aveva indicato in Luperini un rinforzo gradito per la linea mediana, ma il Trapani ha chiesto un indennizzo economico sia per lui sia per la punta Pettinari. La Salernitana ha giudicato esose le richieste del club siciliano, fresco di retrocessione in C, e così la trattativa non è decollata. In mediana, con Di Tacchio che tratta il rinnovo, potrebbe spuntare la pista che porta a Giovanni Di Noia ('94), che ha un altro anno di contratto col Chievo. In attacco Giannetti dovrebbe partire (resta sullo sfondo l'interesse del Vicenza e del Livorno), Cernigoi, di rientro dal prestito alla Sambenedettese (così come Orlando e Volpicelli) proverà a giocarsi le sue carte, ma per dare spessore alla prima linea occorrono almeno un paio di innesti. Il diesse Fabiani ha registrato i messaggi d'amore lanciati da Massimo Coda, ma l'ingaggio che l'ex Benevento intende strappare per il prossimo contratto è di quelli importanti. Su di lui da tempo ci sono le attenzioni del Bari e della Spal. Piace molto Francesco Forte, reduce da una stagione prolifica alla Juve Stabia. Il classe '93 è di proprietà del club belga del Beveren. Il rapporto tra l'ex attaccante del Pescara e il club belga scadrà nel 2021. Per la corsia destra di centrocampo restano alte le quotazioni del polacco Kupisz, di proprietà del Bari. In difesa occhi puntati su Ranieri, che la Fiorentina potrebbe anche decidere di valutare nell'ottica di un inserimento stabile in prima squadra, e Buongiorno, destinato a lasciare di nuovo il Toro, dopo i prestiti a Carpi e Trapani. A Salerno il centrale mancino piemontese troverebbe per la terza volta in carriera Castori in panca. Golemic del Crotone resta una pista intrigante ma non semplicissima, mentre per la porta le attenzioni della Salernitana si sono appuntate su Carnesecchi dell'Atalanta e Colombi del Parma. Entrambi sono stati alle dipendenze di Castori in carriera. Per la corsia sinistra la Salernitana ha chiesto informazioni all'Atalanta su Salvatore Elia ('99), reduce dal prestito alla Juve Stabia. © RIPRODUZIONE RISERVATA