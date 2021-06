Salernitana in vendita, ci siamo! Lotito affida il club a un trust

Il tempo passa e di giorno in giorno cresce sempre di più la tensione tra la tifoseria. La mancata cessione della Salernitana da parte del duo Lotito-Mezzaroma continua infatti a tenere banco, ma intanto l'attuale proprietà ha deciso quale strada percorrere: il trust. Ora non ci sono più dubbi. Consapevole che il 25 giugno scadrà il tempo a disposizione, nelle ultime ore i legali granata hanno iniziato a preparare la documentazione da presentare alla Figc. Con la scelta del trust, rispettando ovviamente tutti i paletti come chiesto dal presidente Gravina, il club avrà poi a disposizione alcuni mesi per completare la cessione. Prima, però, bisognerà sciogliere ufficialmente le riserve sul nome del futuro presidente.

Nel frattempo la tifoseria granata non può far altro che attendere.