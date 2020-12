L'Immacolata non ha portato buone notizie a Fabrizio Castori, ma il tecnico della Salernitana continua a confidare che l'infermeria possa svuotarsi, seppur parzialmente, in vista della trasferta di sabato pomeriggio al Rigamonti di Brescia (sempre più vicino l'accordo con Dionigi per il post Lopez). Intanto, però, anche quest'oggi al gruppo non si sono uniti, oltre a Lombardi che potrebbe rientrare solamente tra la fine dell'anno e l'inizio del 2021, i vari Micai, Veseli, Lopez e Schiavone. Proprio dagli ultimi tre Castori spera di ricevere buone nuove nelle prossime ore in modo da poterli così avere a disposizione per la prossima giornata. Da valutare anche il cipriota Karo fermo nelle ultime due settimane a causa della positività al Covid-19 riscontrata prima della gara con la Cremonese.

