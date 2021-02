La settimana non inizia nel migliore dei modi per la Salernitana, alla ripresa degli allenamenti Fabrizio Castori ha ricevuto infatti brutte notizie dallo staff medico. Oltre a Kupisz, che prosegue nel lavoro atletico specifico, ora in infermeria ci sono anche Valerio Mantovani e Milan Djuric. Il primo si è fermato a causa di un affaticamento muscolare, il secondo invece a causa di una contusione all'anca. Per entrambi, quindi, quest'oggi esclusivamente seduta fisioterapica. Nelle prossime ore le loro condizioni verranno nuovamente valutate per ipotizzare così il loro possibile rientro in gruppo in vista della trasferta di sabato pomeriggio ad Ascoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA