Ultimo aggiornamento: 16:00

Un sabato speciale, probabilmente indimenticabile, per il piccolo(8 anni) tifosissimo dellache quest'oggi ha ricevuto una telefonata dal sul idolo Milancome premio per la vittoria del concorso social «Il tuo disegno per la Salernitana» indetto nei giorni scorsi dal club granata.Il baby supporters della Costiera Amalfitana, come raccontato dai profili ufficiali della società, si è intrattenuto per qualche minuto con l'attaccante bosniaco: «Ci vediamo presto allo stadio, per ora dobbiamo restare a casa. Sei stato molto bravo con il cartellone ("Affonderanno i nostri ricordi, emergeranno i nostri sogni")» - ha detto Djuric che hai poi fatto due promesse al suo tifoso. La prima dicendogli che gli regalerà la sua maglia del centenario, la seconda rispondendogli con un «ci proviamo» alla domanda «portaci in serie A».