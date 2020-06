Tutto secondo programma, anzi secondo protocollo. Quest'oggi, infatti, la Procura Federale ha proseguito il suo "tour" presso i centri sportivi delle società di Serie B (iter in atto pure in Serie A e Lega Pro), tra le varie società chiamate ad aprire in queste ore le porte ai responsabili federali anche la Salernitana. Come da prassi sono stati effettuati controlli accurati alla struttura Mary Rosy, che da poco prima del 28 maggio ospita stabilmente i granata, ed anche al programma medico che lo staff granata deve quasi quotidianamente rispettare (tamponi e test sierologici). Giornata identica l'ha vissuta anche il Pisa, di scena all'Arechi sabato pomeriggio in occasione dell'esordio bis in stagione, il Livorno e lo Spezia. Per la Lega Pro è toccato invece al Padova. © RIPRODUZIONE RISERVATA