È stata una domenica sera infinita allo stadio Arechi. Per più di un’ora dopo il triplice fischio finale un centinaio di tifosi della Salernitana hanno infatti atteso (inutilmente) Lamin Jallow all’esterno del Varco 1 per un confronto dopo gli screzi avvenuti nel corso della gara con il Crotone. Alle critiche ricevute durante la gara, come del resto accaduto a tutta a squadra, il gambiano ha risposto inizialmente zittendo il pubblico dopo il gol del pareggio e poi a fine partita è stato protagonista di un duro battibecco con la curva sud.







Un doppio episodio che a quanto pare porterà il club granata ad adottare un provvedimento disciplinare (una multa) nei confronti di Jallow che, in un video, chiede scusa alla tifoseria nel tentativo di ricucire lo strappo. Nelle prossime ore anche la questura di Salerno valuterà le immagini incriminate. Ultimo aggiornamento: 19:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA