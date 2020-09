La telenovela Lamin Jallow sta per concludersi. Dopo un lungo tira e molla, l'attaccante gambiano è pronto a dire addio alla Salernitana. Dopo i sondaggi poco soddisfacenti fatti negli ultimi tempi da parte di vari club, tra questi anche alcuni esteri come il Rijeka, è arrivato negli ultimi giorni l'affondo decisivo della neopromossa Reggina che è pronta a rinforzare ulteriormente l'attacco dopo la riconferma di Denis e l'ingaggio di Menez. Calciatore e società sono già d'accordo praticamente su tutto, restano soltanto da limare alcuni dettagli con la Salernitana che dunque dopo due anni vissuti tra alti e bassi è pronta a dire addio a Jallow. Per l'ex Chievo 55 partite e 11 gol totalizzati in maglia granata dal 2018 a oggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA