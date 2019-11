L’attesa sta per finire. Forse. Nell’amichevole di domani pomeriggio contro l’Agropoli, in programma al Mary Rosy alle ore 15:00 a porte chiuse, Jean-Claude Billong proverà a spazzare via anche gli ultimi dubbi sulle sue condizioni. Il difensore francese, infatti, sembra ormai pronto per essere finalmente a disposizione di mister Ventura, a partire dal derby con la Juve Stabia che la Salernitana disputerà tra due settimane al Romeo Menti. Tornato ad allenarsi in gruppo già da una decina di giorni dopo le cure effettuate in patria, Billong è assente da fine agosto scorso quando si infortunò alla caviglia prima del debutto con il Pescara. Ma il test di domani sarà utile anche per capire lo stato di salute di Alessio Cerci che fino ad oggi ha disputato soltanto 54’ minuti in campionato. Ma intanto il tempo passa e la condizione fisica non sembra (per il momento) migliorare. © RIPRODUZIONE RISERVATA