L’ufficialità è arrivata con qualche ora di ritardo rispetto alla consueta tabella di marcia, ma da questo momento non ci sono più dubbi: al termine della riunione del Gos (Gruppo Operativo Sicurezza) è stato comunicato che sabato pomeriggio al Menti di Castellammare di Stabia potranno assistere nel settore ospite al derby tra Juve Stabia e Salernitana solamente i tifosi granata residenti a Salerno città e in possesso della Tessera del Tifoso rilasciata dal club caro al duo Lotito-Mezzaroma. Vietata, dunque, la trasferta a tutti i sostenitori della provincia che saranno così costretti a guardare il derby soltanto in tv. Una notizia non gradita dalla curva sud che, a quanto pare, dovrebbe disertare la trasferta del prossimo week-end. Probabile, quindi, che i 672 biglietti disponibili non vadano a ruba nelle prossime ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA