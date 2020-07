LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c’è tempo per rifiatare, ma del resto si sapeva. Dopo due pareggi e una vittoria nelle prime tre gare post lockdown, ora per la Salernitana è arrivato il momento del derby con la Juve Stabia (venerdì sera all’Arechi): «Sarà difficile, quanto dipenderà da noi. Se vinciamo domani sono convinto che ad Ascoli facciamo una gran partita, altrimenti sarebbe un macigno – ha affermato in conferenza stampa–. La gara dell’Arechi sarà una gara fondamentale per iniziare a guardare la classifica. La vittoria ora diventa prioritaria, mentre nella altre era molto importante. Siamo consapevoli che abbiamo lasciato un bel po’ per strada e siamo leggermente in ritardo. A parole avevamo detto che avevamo l’ambizione di ritagliarci un piccolo spazio, prima della sosta lo stavamo facendo ma ora questa pausa ci ha resi un po’ dimessi».(Lombardi out per squalifica): “Cicerelli? Dal controllo emerge che è concettualmente guarito, ma ha fatto due allenamenti e non so nemmeno se verrà in panchina. Avrà probabilmente 20′ di autonomia sì e no. Con questo caldo è difficile fare allenamento, recuperare e fare la prestazione. Djuric, invece, ha bisogno di recuperare e quindi difficilmente partirà dall’inizio, spero che possa fare una mezzora finale. Lo voglio fresco per Ascoli.Quando è entrato contro la Cremonese non ha fatto male, ma fargli fare 90′ oggi è difficile. Può dare qualche punto insperato in più ma va gestito”.