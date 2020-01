Altra vittoria, altro infortunio. Sembra ormai essere diventata una tradizione per la Salernitana. Anche nel corso della gara con il Cosenza di sabato sera Gian Piero Ventura ha dovuto fare i conti con l'ennesimo problema fisico di un suo calciatore. Questa volta è toccato a Antreas Karo alzare bandiera bianca, tutta colpa di una botta ricevuta sulla caviglia a metà primo tempo della sfida con i calabresi che l'ha poi costretto a restare negli spogliatoi nel corso della ripresa. Nelle prossime ore il cipriota verrà sottoposto a classici controlli di rito per capire la reale entità dell'infortunio e di conseguenza la possibile presenza oppure no nel derby di Benevento. In vista della sfida di domenica prossima del Ciro Vigorito andranno valutate anche le posizioni di Cicerelli e Lopez assenti nell'ultimo turno contro il Cosenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA