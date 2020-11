La comunicazione è arrivata solamente dopo la partita vinta lunedì sera con la Cremonese che è valsa il primato in classifica, ma già nelle ore precedenti alla sfida dell'Arechi la Salernitana aveva sfortunatamente appurato la positività di Antreas Karo al Covid-19. Rientrato in città nella giornata di venerdì dopo gli impegni con la Nazionale del Cipro nella Nations League, il difensore granata è stato poi costretto domenica all'isolamento obbligatorio. Per il resto della squadra tutti i tamponi sono invece risultati negativi, ma la preoccupazione persiste in quanto Karo ha preso parte agli ultimi allenamenti prima del posticipo con la Cremonese. Ed ecco perché nella giornata di oggi tutto il gruppo squadra della Salernitana si sottoporrà nuovamente al giro di tamponi per scongiurare così ulteriori spiacevoli notizie.

