In attesa di recuperare tutti i pezzi del reparto difensivo, nelle prossime ore intanto Fabrizio Castori e la Salernitana riavranno di nuovo a disposizione Antreas Karo. Il cipriota, infatti, è risultato negativo al nuovo tampone effettuato nella giornata di giovedì, e così dopo esattamente due settimane vissute in quarantena come da prassi potrà finalmente riaggregarsi al resto del gruppo. Prima, però, il calciatore di proprietà della Lazio dovrà sottoporsi, probabilmente lunedì prossimo, alle visite mediche così come previsto dal protocollo attuamente in vigore. Da martedì poi, una volta ricevuto il secondo ok, tornerà ad allenarsi con i granata, con la speranza di poter essere convocato per la trasferta di Brescia del 12 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA