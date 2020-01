Una buona notizia dall’infermeria, aspettando quelle dal calciomercato. Gian Piero Ventura può infatti tirare un sospiro di sollievo, la risonanza magnetica a cui si è sottoposto Antreas Karo nelle ultime ore ha escluso fortunatamente fratture alla tibia destra. L’esitio è decisamente meno preoccupante, un trauma contusivo che l’ha costretto anche quest’oggi ad un allemanto specifico. Il cipriotà, però, proverà tra mercoledì e soprattutto giovedì a ritornare in gruppo, rendendosi così ufficialmente a disposizione per il derby di domenica sera contro il Benevento. Gara che certamente non salterà Marco Migliorini che sta smaltendo il problema muscolare patito nell’ultima giornata di campionato contro il Cosenza. Chi, invece, ha già dato forfait e Sedrick Kalombo a causa di un lieve affaticamento al bicipite femorale sinistro. © RIPRODUZIONE RISERVATA