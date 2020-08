Mai sorprenderi nel mondo del calcio. Un pò a sorpresa, infatti, c'è un nuovo pretendente per la panchina della Salernitana, si tratta di Stefano Colantuono. In pochissimo tempo il tecnico romano sembra aver scalato diverse posizioni nelle ultime ore arrivando addirittura in cima ai pensieri del club granata. Dopo aver lasciato per motivi personali il suo incarico al termine del girone di andata della scorsa stagione, a distanza di poco più di un anno Colantuono potrebbe dunque tornare a Salerno. Le parti si sono già sentite nel week-end appena trascorso, ora resta da trovare l'accordo. Ma l'ipotesi si fa sempre più concreta, senza dimenticare però le ipotesi Baroni e Stellone che da tempo stuzzicano e non poco la fantasia del direttore sportivo Fabiani. © RIPRODUZIONE RISERVATA