Torna a riempirsi l'infermeria della Salernitana, ma Fabrizio Castori confida che possa svuotarsi in tempi brevi almeno parzialmente. Anzi brevissimi tenendo conto che domenica sera ci sarà il posticipo del San Vito-Marulla contro il Cosenza dell'ex Schiavi. Ma intanto il tecnico dei granata sta convivendo da qualche ora con le assenze nel reparto difensivo di Aya (postumi di un affaticamento muscolare) e Lopez (pregressa distorsione alla caviglia) che si sono aggiunte a quelle di Veseli (infortunato) e Karo (positivo al Covid-19). Per entrambi la giornata di oggi potrebbe risultare decisiva in vista della prossima partita.

Già certo invece dell'assenza Cristiano Lombardi che continua esclusivamente a fare fisioterapia.

Ultimo aggiornamento: 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA