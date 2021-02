Con Lombardi, di fatto, mai protagonista di questa stagione, e sarà così quasi certamente fino al suo termine, ora Fabrizio Castori si augura almeno di non ricevere altre brutte notizie. Nella gara del Granillo, infatti, dopo appena sedici minuti di gioco Cicerelli ha dovuto alzare immediatamente bandiera bianca a causa di un fastidio avvertito al polpaccio destro. Un problema che inevitabilmente tiene in ansia il tecnico della Salernitana che si augura di non perdere per troppo tempo un altro esterno. Nelle prossime ore comunque il calciatore granata si sottoporrà alle visite mediche del caso per comprendere meglio l'entità dell'infortunio. Intanto da quest'oggi Castori avrà certamente a disposizione gli ultimi arrivati Jaroszynski e Boultam.

