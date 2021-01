Dopo aver perfezionato l'arrivo di Coulibaly in tempi brevi la Salernitana sta provando ora ad assecondare la seconda richiesta di Fabrizio Castori, si continua quindi a lavorare costantemente sull'esterno di sinistra. Dopo aver sondato il terreno con Pajac del Cagliari, ancora poco convinto nel voler scendere di categoria, nelle ultime ore il direttore sportivo Fabiani ha virato le attenzioni su Daniele Liotti. Il mancino classe 1994 nella prima parte di stagione si è messo in mostra con la Reggina, per lui anche 5 gol in 14 partite. Qualità che farebbe certamente al caso della Salernitana che intanto continua a lavorare anche per Alessandro Buongiorno del Torino e per Mirko Carretta del Cosenza corteggiato però con insistenza anche dal Chievo Verona.

