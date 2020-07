E pensare che tutto sembrava presagire ad una stagione meno complicata dopo le vittorie di Cosenza e Trapani di inizio campionato. Ed invece le prime due trasferte sono rimaste, quasi, un caso isolato. Da quel momento in poi, infatti, la Salernitana ha dovuto fare i conti soprattutto con le sconfitte.



Tante, ormai tantissime. Aspettando la trasferta di venerdì sera ad Ascoli, da affrontare con il problema squalifiche, la squadra di Gian Piero Ventura ha già toccato quota 10 ko in stagione. Un trend che qualora non dovesse arrestarsi nel finale di campionato diventerebbe il peggiore dell’era Lotito/Mezzaroma in Serie B. Nelle ultime cinque stagioni soltanto nel 2018-19 la Salernitana ha avuto un ruolino peggiore lontano dall’Arechi, in quel caso furono addirittura 11 le sconfitte totalizzare nel corso delle gestioni Colantuono, Gregucci e Menichini. © RIPRODUZIONE RISERVATA