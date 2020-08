Manolo Pestrin versione 4.0. L’ex capitano torna infatti per la quarta volta alla Salernitana e lo fa con un nuovo ruolo. Dopo aver indossato in due circostanze differente i panni del calciatore e poi successivamente anche quelli di collaboratore per il settore giovanile, Pestrin questa volta torna nelle vesti di assistente di Fabrizio Castori. Dopo l’esperienza poco felice dal punto di vista dei risultati vissuta con il Rieti nella scorsa stagione, dove ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di Mariani, ecco dunque al via una nuova avventura da vivere in granata. Un’avventura incominciata già quest’oggi quando la Salernitana si è radunata in città, ma intanto da parte del club si attende l’ufficialità del nuovo ruolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA