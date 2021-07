Salernitana, Mantovani ceduto all'Alessandria

Ora non ci sono più dubbi, ora è ufficiale. Nella giornata di oggi la Salernitana ha ufficializzato la cessione in prestito con diritto di opzione e controopzione, che diventerà obbligo in caso di promozione in A, di Valerio Mantovani all'Alessandria nepromossa in Serie B. Il difensore romano, che lascia i granata dopo cinque stagioni, ha salutato tutto il mondo granata con un post sul proprio profilo ufficiale di Instagram: "Potrei intrattenermi ore a scrivere le indescrivibili emozioni vissute per 5 anni in maglia granata! Ora è arrivato il momento di salutarci, senza nessun rammarico perché questa grande esperienza mi ha forgiato e fatto diventare l’uomo che sono ora! Ricordo come fosse ieri la data del 26 agosto 2016, giorno nel quale ho fatto il mio esordio in serie B e porterò sempre nel cuore il 10 maggio 2021, data della promozione in serie A! Rimarrete sempre nel mio cuore, Grazie SALERNO!!!! Da oggi la mia testa sarà tutta per l’Alessandria!!!".