La prestazione della sua Salernitana offerta a Frosinone l’avrà anche soddisfatto “Non ci siamo sentiti inferiori” – ha detto Gian Piero Ventura dopo la gara dello Stirpe – ma intanto ora è costretto a dover fare i conti con l’ottava sconfitta in trasferta (che vuol dire -7 dal secondo posto) e con i soliti infortuni che condizioneranno anche il turno infrasettimanale di martedì sera contro il Venezia. Per la gara dell’Arechi, infatti, l’allenatore dei granata difficilmente recupererà Djuric e Giannetti: il primo continua a convivere con un problema alla pianta del piede che non gli consente di camminare bene, il secondo invece (presente in panchina a Frosinone) di fatto non si è mai ripreso del tutto dall’infortunio rimediato sul finire del 2019. Andranno valutate, poi, anche le condizioni di Curcio e Di Tacchio assenti nell’ultima giornata. Ultimo aggiornamento: 11:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA