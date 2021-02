Houston abbiamo un problema, anzi in questo caso Salernitana abbiamo un problema. E non di poco conto. Perché nell’ultimo giorno di calciomercato il club granata cede in prestito Giannetti al Pescara ma non riesce ad acquistare un suo sostituto lasciando così ancora più povero il reparto offensivo. Fallito, infatti, il tentativo (importante) prima con Pettinari e poi con La Gumina.

La sessione invernale, quindi, si chiude con il ritorno in prestito di Jaroszynski (operazione chiusa con il Pescara nell’affare Giannetti) e con l’arrivo dalla Triestina a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dell’under classe 1998 Reda Boultam nelle scorse stagioni in forza alla Cremonese in B (18 presenze e 1 gol). Tragitto inverso, ma a titolo definitivo, per Walter Lopez che dunque saluta Salerno dopo 51 gare di campionato. Niente da fare, invece, per i vari Micai, Guerrieri, Barone e Antonucci che restano legati al club granata che avendo ora ancora due posti liberi nella lista over proverà nelle prossime ore a sondare il mercato estero per cercare di rinforzare (necessariamente) l’attacco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA