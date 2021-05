Salernitana, Mezzaroma può restare come socio di minoranza

Sono giorni frenetici, ma non solo per le svariate feste legate alla promozione in Serie A. Perchè dopo la vittoria di Pescara, in casa Salernitana è tempo di pensare al futuro societario. Ed il tempo a disposizione scadrà il prossimo 25 giugno quando il club granata dovrà avere ufficialmente un nuovo proprietario.

Ed allora a ritmo serrato Claudio Lotito e Marco Mezzaroma stanno continuando a lavorare per il passaggio di quote, che potrebbe però essere solo parziale.

Mezzaroma, infatti, potrebbe restare a capo della Salernitana come socio di minoranza se Lotito dovesse cedere le sue quote a un soggetto che non dovesse avere rapporti di parentela riconducibili entro il quarto grado con l'attuale co-patron granata. Intanto da qualche ora il conto alla rovescia è a tutti gli effetti cominciato.