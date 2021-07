Salernitana, Micai va alla Reggina: prestito con diritto di riscatto

Dopo il primo annuncio in entrata (il centrocampista Cavion svincolatosi dall'Ascoli), è il momento del primo annuncio in uscita: saluta infatti la Salernitana il portiere Alessandro Micai. Il numero uno classe 1993 lascia i granata dopo tre stagioni, le prime due vissute da assoluto protagonista e l'ultima invece da separato in casa (77 in totale le partite).

Micai è stato ceduto ai calabresi con la formula del prestito con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ma questa sarà soltanto la prima di una lunga serie di cessioni che il diesse Fabiani dovrà completare durante la sessione estiva del calciomercato, tra i giocatori in esubero ci sono sopratutto Guerrieri, Firenze e Musso, tra i giocatori più corteggiati Kupisz richiesto soprattutto dal Pordenone.