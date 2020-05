Acqua e... sale. Alessandro Micai è il primo infortunato granata dopo il lockdown. Lo ha comunicato ieri la Salernitana stessa con una solerte nota sul sito web: «Forte trauma contusivo alla mano destra durante l'allenamento». Non chiara la dinamica del fatto, accaduto durante sedute ancora individuali (a piccoli gruppi suddivisi per ruolo). La società fa sapere che «le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni». A tre settimane dal ritorno in campo - sarà l'assemblea di Lega B, presumibilmente tra l'1 e il 3 giugno, a decidere il nuovo calendario - suona un campanello d'allarme. Lo staff medico conta di silenziarlo in otto-dieci giorni. Il giocatore dovrebbe sottoporsi ad accertamenti, bisogna controllare lo scafoide. Filtra ottimismo sulla sua presenza contro il Pisa. Sarebbe una beffa il contrario, dopo oltre tre mesi di stop forzato, visto che Micai ha infilato ben settanta presenze ufficiali consecutive da quando è a Salerno, senza saltare neppure un minuto in quasi due anni. È record all time. Il 25enne vice, Gianmarco Vannucchi, è inattivo dal 23 maggio 2018 (con la maglia dell'Alessandria giocò contro la Feralpisalò nei playoff di Serie C).

IL PERSONAGGIO

Micai festeggerà per la prima volta il compleanno in clima campionato. Il 24 luglio compirà 27 anni e vuol farlo in campo, con lo zucchero... nell'acqua e non da telecronista, ruolo in cui ha mostrato di trovarsi a proprio agio sui social. Aveva approfittato dello scorso weekend per ricongiungersi con la sua famiglia in quel di Mantova. Al rientro, lunedì si era presentato regolarmente al Mary Rosy per il tampone e per tornare a tuffarsi sull'erba. Ora, l'incidente di percorso che fa storcere il naso a Gian Piero Ventura. Proprio il portiere qualche giorno fa aveva auspicato la ripresa con l'hashtag #gliassembramentichecipiacciono, accompagnando l'abbraccio dei granata sotto la sud esultante in una foto su Instagram. E sul social, alle nove di ieri mattina, aveva fatto giusto in tempo a filmare la pacatezza del mare sulla spiaggia di fronte al Mary Rosy. Dietro il suo smartphone, i compagni ad elencare le avversarie alla ripresa, nel day after del via libera del Governo. «Pisa, Entella, Cremonese».

LO SCENARIO

Si inizia a intravedere la routine di un tempo che sembra così lontano... al grido di «finalmente». La stessa società ha «festeggiato» l'ok di Spadafora con un eloquente «stiamo tornando» su Instagram. Oggi Fabiani sarà al Mary Rosy per fare il punto della situazione con Ventura. Ieri i calciatori hanno completato l'iter di visite mediche richieste dal protocollo presso il centro Check Up (test da sforzo massimale, ecocardiogramma, spirometria, analisi di sangue e urine). Lunedì, altra tornata di tamponi e test sierologici nel giorno zero degli allenamenti collettivi, alla ricerca della migliore condizione per affrontare il tour de force. I turni infrasettimanali dovrebbero essere «solo» tre, ma in media si giocherà ogni quattro giorni. Considerando le dieci giornate rimanenti, più un intero percorso playoff (dal preliminare alla doppia finale) la Salernitana potrebbe arrivare a quindici partite in due mesi. Centoundici quelle totali della B, spareggi compresi. Amichevoli per ritrovare il ritmo gara? Impossibile oggi trovare sparring partners nel rispetto delle prescrizioni governative. Timide speranze per il 13, eventualmente contro una squadra di A o di C impegnata nei playoff. Ma la cosa è difficile.

LO STADIO

Intanto lo stadio Arechi inizia i preparativi per il campionato. Due giorni fa il Comune di Salerno ha provveduto a sanificare la stecca spogliatoi e i bagni (stessa operazione anche al campo Volpe). A breve si passerà alla tribuna stampa e ad altri locali, in attesa di recepire informazioni sul da farsi per quanto riguarda gli spalti. L'impianto andrà poi attrezzato con dispenser di liquidi disinfettanti in ogni dove; dovrebbe occuparsene la Salernitana. A proposito di Arechi, l'amministrazione comunale ha avviato una procedura negoziata senza bando per l'assegnazione dei lavori di manutenzione straordinaria nei sotterranei della curva nord, dove il primo marzo 2019 si verificò un incendio dovuto a un corto circuito. C'è da ripristinare la videosorveglianza e rifare l'impianto elettrico del tunnel. Il costo complessivo dell'operazione è di 63.600 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA