Ultimo aggiornamento: 16:35

Nessuno come lui, nessuno come Alessandro. Un numero uno in tutti i sensi, anzi in questo caso un numero dodici. Come quello che indossa dietro la schiena. Il portiere originario diè infatti l’unico calciatore a non aver mai saltato una partita ufficiale dellatra campionato, playout e Coppa Italia dal 2018 ad oggi.Prima della sosta attuata a causa dall’emergenza, il numero uno granata aveva toccato quota 70 gare consecutive disputate: 36 in campionato, 2 in Coppa Italia e 2 nei playout nella stagione 2018-19, 28 in campionato e 2 in Coppa Italia invece in quella attuale. Numeri, quelli totalizzati nel torneo 2019-20, che lo inseriscono insieme ad altri 4 portieri dinell’elenco degli unici calciatori che non aver saltato neppure un minuto nell’attuale campionato.