In attesa di ritornare ad esserlo nuovamente in campo, Alessandro Micai negli ultimi mesi è diventato un assoluto protagonista dei social. L'ultima parata virtuale il portiere della Salernitana l'ha realizzata nelle scorse ore vincendo il divertente contest di Serie B "Telecronista per un giorno" ideato a inizio maggio scorso da Riccardo Mancini giornalista di Dazn. Il granata, che ha dovuto commentare le proprie giocate dell'ultima stagione, si è inizialmente classificato al secondo posto nella fase iniziale del torneo (25 in totale i concorrenti del campionato cadetto con Micai uno partecipante della squadra di Ventura), dopodiché in semifinale ha sfidato e battuto Burrai del Pordenone, mentre in finale ha avuto la meglio su Iori del Cittadella. © RIPRODUZIONE RISERVATA