Salernitana-Monza: Castori assente, parla Bocchini: «Gara durissima»

Si ritorna in campo, ma Fabrizio Castori molto probabilmente non potrà farlo. In attesa di capire il responso dell'ultimo tampone, il tecnico della Salernitana dovrà a quanto pare lasciare il suo posto al vice Bocchini in occasione della delicata gara con il Monza in programma domani allo stadio Arechi: “Sabato affrontiamo un avversario di primissimo livello che ha a disposizione una rosa molto lunga e costruita per vincere. Sarà una partita durissima dal punto di vista tecnico e psicologico - ha detto il vice allenatore granata alla vigilia attraverso una nota stampa emessa dal club sul proprio sito ufficiale -. La posta in palio è molto alta e servirà una prestazione importante. Dobbiamo essere carichi, cercando di giocare con intensità ed equilibrio. Adesso il calendario è molto compresso, servirà l’apporto di tutti e ci sarà uno sforzo fisico importante. I ragazzi hanno grandi motivazioni e l’aspetto mentale sarà fondamentale. Abbiamo un obiettivo importante e daremo tutto per raggiungerlo”.