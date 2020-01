Dopo Jacopo Dezi, la Salernitana ha chiesto all’Empoli informazioni anche in merito al terzino Frédéric Veseli. Capace di giocare su entrambe le fasce e quindi di garantire a Ventura l’eventuale passaggio alla difesa a quattro, l’esterno svizzero ma naturalizzato albanese è in attesa però di capire quale decisione prenderà Pasquale Marino sul suo possibile impiego nella seconda parte della stagione. Il nuovo allenatore dei toscani, infatti, dovrà dire la sua sul futuro di Veseli che nelle ultime due giornate era stato praticamente estromesso dai giochi da Roberto Muzzi. Resta, quindi, in attesa la Salernitana che ha comunque a disposizione ancora pochi giorni per riuscire finalmente ad accontentare un Ventura che intanto non può far altro che aspettare e concentrarsi esclusivamente sul derby di domenica con il Benevento. © RIPRODUZIONE RISERVATA