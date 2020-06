Il conto alla rovescia prosegue, ed intanto il gong (30 giugno) si avvicina sempre di più. Passano i giorni ma ancora nessuna novità in merito al rinnovo contrattuale di Valerio Mantovani, l'entourage del difensore scuola Roma e Torino attende con trepidazione la chiamata definitiva da parte della Salernitana per firmare (finalmente) il nuovo contratto. Ma nulla. Almeno fino al momento. Nelle ore scorse, comunque, qualche passo in avanti sembrava essere stato fatto, ma invece il presente sta smentendo tutto. A conti fatti la certezza è che l'attuale contratto di Mantovani scadrà ufficialmente martedì prossimo dopo quattro lunghi e intensi anni vissuti in maglia granata, un'esperienza che il diretto interessato vorrebbe continuare a vivere. Da parte della società, però, i dubbi legati alle condizioni fisiche del calciatore non hanno fatto altro che rallentare la trattativa. Ma nei prossimi giorni toccherà prendere la decisione definitiva, entro il 30 sarà infatti necessario mettere le firme sul contratto se Salernitana e Mantovani vorranno siglare un nuovo matrimonio. © RIPRODUZIONE RISERVATA