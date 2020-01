Sono giorni intensi per il direttore sportivo Angelo Fabiani, giorni durante i quali dovrà provare a completare la squadra che dovrà poi a sua volta provare a centrare il traguardo dei playoff. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Aya (prestito con obbligo di riscatto) e in attesa di fare lo stesso con Felipe Curcio, il diesse della Salernitana si è fiondato nelle ultime ore su Luca Siligardi. L’esterno di centrocampo è attualmente in forza al Parma (il contratto scadrà nel 2022), ma in questa stagione non ha praticamente mai trovato spazio in Serie A. Corteggiato senza fortuna nel recente passato, Fabiani ha rimesso nuovamente nel suo radar l’ex Verona che in caso di arrivo rappresenterebbe certamente un super colpo per il campionato di Serie B. Intanto in uscita sembra esserci Odjer pronto ormai a trasferirsi al Trapani. © RIPRODUZIONE RISERVATA