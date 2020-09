Non si placa la contestazione da parte della tifoseria della Salernitana nei confronti del proprietario Claudio Lotito. Questa mattina è stato esposto allo stadio Arechi tra il settore Distinti e la Curva Sud un nuovo striscione di protesta (non firmato), ancora più eloquente rispetto ai precedenti: “Lotito il tempo è finito…fai come vuoi, o te ne vai o ti cacciamo noi!!!”. Passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi e la situazione quindi si fa sempre più complicata attorno al club granata, il rapporto ormai con la tifoseria è del tutto rovinato e appare difficile poter immaginare un ritorno alla normalità. Intanto questa sera è in programma una riunione tra i vari rappresentanti dei club salernitani per stabilire le iniziative da attuare per continuare a contestare l'attuale società. © RIPRODUZIONE RISERVATA