Salernitana, il ds Fabiani prova a chiudere per Obi, Cerri e Ndoj

Sono ore importanti le prossime, ma questa volta lo saranno esclusivamente per il calciomercato. In attesa infatti di capire come andrà a finire la vicenda societaria, il diesse Fabiani è a lavoro per costruire quasi interamente un organico che in questo di fatto è povero di giocatori che faranno parte dell'organico della Salernitana in Serie A.

Dopo Cavion, il cui futuro non è ancora certo, Castori dovrebbe avere per il centrocampo il nigeriano Obi fino alla scorsa stagione in forza al Chievo Verona e svincolatosi dopo l'esclusione dei clivensi dal campionato di B, ma per il reparto mediano potrebbe arrivare anche Emanuele Ndoj dal Brescia.

Capitolo attacco: appurati i problemi ad acquistare (almeno per il momento) giocatori come Cutrone, Simy e Lasagna, nelle ultime ore il club granata sta provando a stringere con la formula del prestito secco per Alberto Cerri del Cagliari. Mentre con il Brescia è iniziata una chiacchierata per l'ex Donnarumma.