Salernitana, offerta dagli Emirati per l'acquisto del club granata

Soltanto due giorni. Tanto resta alla Salernitana per risolvere, una volta e per tutte, la questione societaria e consentire così al club granata di poter disputare il prossimo campionato di Serie A. Mentre il trust resta l'operazione più concreta visti i tempi ristretti e la cessione a Radrizzani si fa invece sempre più complicata, intanto in queste ultime ore il Sole 24 Ore ha riportato la notizia di una possibile offerta dagli Emirati Arabi. La cordata interessata alla Salernitana sarebbe formata da Bin Zayed Group, nelle vesti di investitore ed attuale membro della famiglia reale di Abu Dhabi, e da Blue Skye nelle vesti di finanziatore.

A quanto pare la cordata avrebbe già presentato in Figc un'offerta complessiva di 50 milioni, un'offerta che sarà valida per i prossimi dieci giorni. Ma la questione va risolta molto prima, in soli due giorni.