La preoccupazione c’è ed è inevitabile, perché se davvero il calcio italiano dovesse concludere la stagione 2019-20 oltre il 30 giugno ci sarebbero un bel po' di problemi da risolvere. Tra i più complicati e contorti la questione contrattuale, dall’1 luglio in poi infatti tutti i prestiti e i contratti in scadenza non avranno più valore. Una vicenda sulla quale la Salernitana è molto attenta in quanto in organico ci sono 15 calciatori pronti a salutare i granata. Nel primo caso a disposizione di Ventura ci sono 9 tesserati a disposizione, Karo, Dziczek, Kiyine, Maistro, Lombardi, Cicerelli e Gondo arrivati a titolo gratuito dalla Lazio, Jaroszynski dal Genoa e Capezzi dalla Sampdoria.



Nel secondo caso, invece, ci sono 6 calciatori pronti a salutare in caso di mancato rinnovo, si tratta di Aya (che però nel suo accordo ha una clausola di obbligo di riscatto), Mantovani, Heurtaux, Lopez, Curcio e Rosina. Ma per il momento non resta che aspettare, con la consapevolezza da parte della Lega che in caso di proroga oltre il 30 giugno toccherà inevitabilmente riscrivere (per l’occasione) il regolamento e consentire così alla Salernitana e agli altri club di non dover rinunciare a un numero cospicuo di calciatori per la parte conclusiva della stagione. Ultimo aggiornamento: 15:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA