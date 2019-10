Ora sì che la questione inizia a farsi complicata, anzi a quanto pare molto complicata. Anche contro il Perugia nessun segnale confortante da parte degli attaccanti della Salernitana, l’unico gol del pomeriggio vissuto all’Arechi è stato infatti segnato nuovamente su calcio di rigore dal solito Kiyine. E così dopo l’exploit di Jallow e Giannetti alla prima di campionato, che per un attimo aveva forse illuso quasi tutti, il digiuno realizzativo degli attaccanti granata non fa altro che proseguire ininterrottamente. Nelle ultime otto giornate soltanto 1 gol, quello decisivo di Djuric a Livorno nel finale di gara, è stato messo a segno da uno dei cinque uomini offensivi attualmente a disposizione di Ventura. Un rendimento che, aspettando gennaio, deve iniziare assolutamente a far riflettere la Salernitana. © RIPRODUZIONE RISERVATA