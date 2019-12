Prima la conferenza stampa e poi l’allenamento di rifinitura, mattinata intensa per Gian Piero Ventura che domani con la sua Salernitana sfiderà all’Arechi il Pordenone: «Sarà una gara stimolante. perché incontriamo la squadra più in salute insieme al Benevento – tiene subito a precisare -. I loro risultati sono frutto di una buona organizzazione e dell’entusiasmo che si è creato dentro e fuori l’ambiente. Sarà una verifica importante, vedremo se avremo più fame di loro. Chi sarà assente? Giannetti è ancora fermo, Migliorini non ce l’avremo (così come Pinto, ndr), abbiamo un po’ di problematiche ma del resto ci siamo abituati. Akpa? Quando sta bene è difficile rinunciarci. Ha fatto tre quarti di partita a Empoli, presumo che ci sarà contro il Pordenone e non posso garantire che ci sarà contro lo Spezia».



Due gare e poi la Serie B si fermerà per qualche settimana, dando così la possibilità alle società di potersi concentrare esclusivamente sul calciomercato: «Questa squadra non ha bisogno di grandi rivoluzioni. Ha bisogno, se fattibile, di due giocatori con determinate caratteristiche per migliorare – ha detto Ventura -. Se finalizzi tutto quello che fai diventa tutto più bello e non mi riferisco alle punte ma a tutti. Non credo che sia necessario prendere giocatori tanto per. In merito alle uscite, invece, attualmente non sono in previsione, a meno che qualcuno non venga a chiedere di essere ceduto». © RIPRODUZIONE RISERVATA