Era dalla gara d'esordio contro ilchenon ammirava una Salernitana cosí bella e convincente. Contro il, infatti, la squadra di Ventura (in tribuna per squalifica) non sbaglia di fatto quasi nulla (4-0). Dall'inizio alla fine. Al 3', infatti, con un imponente colpo di testa Djuric, per l'occasione con la fascia da capitano al braccio, si fa parzialmente perdonare dopo il goffo errore die sblocca immediatamente la sfida dell'Arechi. Ma il vantaggio é merito anche e soprattutto degli scatenati Cicerelli (che fa partire l'azione dalla corsia di sinistra) e Lombardi (che la chiude sulla destra con un perfetto cross) che sin da subito diventano praticamente imprendibili per gli esterni del Pordenone. E non solo. Perché tutto il centrocampo granata sembra avere non una ma due marce in piú:detta i tempi alla perfezione,supera gli avversari come birilli sfiorando anche il raddoppio al 10' quando colpisce il palo (sul proseguo Djuric di testa sfiora la traversa), mentre Akpa Akpro da una parte recupera tutti i palloni e dall'altra si trova sempre al posto giusto ma sia al 17' che al 22' sciupa tutto non inquadrando la porta.Nel mezzo (15') gli ospiti creano la prima palla gol (da angolo) ma Micai é reattivo sul colpo di testa di Mazzocco, al 30' invece ci pensa il palo esterno a salvare il vantaggio sul cross insidioso di Gavazzi. La beffa viene cosí evitata, ma gli svariati errori nella metá campo offensiva lasciano tutto in bilico. Per poco. Perché dopo aver rischiato al 49' quando Micai para senza grossi problemi il tentativo in spaccata di Mazzocca, dal 61'al 64' la Salernitana piazza un uno-duo terrificante. Che spazza via le speranze del Pordenone. Nella prima occasione ci pensa Djuric con un potente tiro scagliato dai venti metri, nella seconda altro grande assolo ma questa volta di Kiyine che dopo aver fatto il solco per metá campo chiude l'azione con un vero e proprio bolide che finisce sotto la traversa. Una perla che sembra passare addirittura in secondo piano quando all'89si esibisce in una nuova discesa che questa volta conclude con un perfetto tiro a giro che che fa esplodere per la quarta volta l'Arechi.